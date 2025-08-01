في تكساس... قتل إبنه بالتبنّي ووضعه داخل غسالة

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أما والدة تروي بالتبني تيفاني توماس، فتُوجه تهمة التسبب بإيذاء طفل دون سن الخامسة عشرة. قضت محكمة في ولاية الأميركية بسجن جيمين توماس لمدة 50 عاماً، بعدما أقرّ بقتل إبنه المتبنى تروي كوهلر البالغ من العمر 7 سنوات، والذي عُثر على جثته داخل غسالة ملابس في العام 2022.أما والدة تروي بالتبني تيفاني توماس، فتُوجه تهمة التسبب بإيذاء طفل دون سن الخامسة عشرة.

وحددت المحكمة كفالة توماس بـ300 ألف دولار، وقد أقرت بدورها بالذنب، على أن يُصدر الحكم بحقها في العاشر من أيلول المقبل. (ارم نيوز)







