Advertisement

عربي-دولي

في تكساس... قتل إبنه بالتبنّي ووضعه داخل غسالة

Lebanon 24
01-08-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1399494-638896657094079209.jpeg
Doc-P-1399494-638896657094079209.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة في ولاية تكساس الأميركية بسجن جيمين توماس لمدة 50 عاماً، بعدما أقرّ بقتل إبنه المتبنى تروي كوهلر البالغ من العمر 7 سنوات، والذي عُثر على جثته داخل غسالة ملابس في العام 2022.
Advertisement


أما والدة تروي بالتبني تيفاني توماس، فتُوجه تهمة التسبب بإيذاء طفل دون سن الخامسة عشرة.
 
 
وحددت المحكمة كفالة توماس بـ300 ألف دولار، وقد أقرت بدورها بالذنب، على أن يُصدر الحكم بحقها في العاشر من أيلول المقبل. (ارم نيوز)



مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تبني مشروعي قانون للسيناتور بيرني ساندرز يحظران تصدير أسلحة لإسرائيل
lebanon 24
01/08/2025 23:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى للقيادة السورية: هل هكذا تُبنى الدولة العصرية؟
lebanon 24
01/08/2025 23:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية تبني بالأفكار ما دمره العدوان (صورة)
lebanon 24
01/08/2025 23:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب الفيتو الأميركي
lebanon 24
01/08/2025 23:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-08-01
15:08 | 2025-08-01
14:50 | 2025-08-01
14:42 | 2025-08-01
14:19 | 2025-08-01
14:15 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24