في روسيا... أضرم النار في نفسه لمنع الشرطة من إعتقاله

قام رجل مختل عقلياً، بإضرام النار بنفسه في مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي شرقي ، لمنع الشرطة من إعتقاله.

Advertisement

وأفاد موقع "Mash"، أنّ عناصر الشرطة الروسيّة طوّقوا الرجل بعد مُطاردته، وحاول رمي ما يُشبه قنبلة المولوتوف عليهم، لكنه فشل في ذلك،





وعندما حاولت الشرطة إعتقاله، رشّ على نفسه الوقود وأشعل النار، لكن العناصر أخمدوا الحريق بسرعة، ونقلوه إلى المستشفى. (روسيا اليوم)