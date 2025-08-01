ترامب يخطط لتوفير الطعام لغزة: "نريد مساعدتهم على العيش"

يعمل الرئيس الأميركي على خطة لتوفير الطعام لأهالي ، وفق ما قاله.

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وأعرب في إتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس" الأميركي، عن شعوره بالقلق من التقارير التي تتحدث عن المجاعة في غزة"، متهمًا في الوقت ذاته بالمسؤولية عما وصفه بـ"سرقة وبيع" ما يدخل القطاع من مساعدات.



وقال ترامب: "نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل"، واصفًا أن "ما يقوم به المبعوث الأمركي بأنه "عمل عظيم"، وأشار إلى أنه لم يتلق منه حتى الآن "إحاطة بشأن زيارته لغزة".



ورفض ترامب وفق ما ذكره الموقع نفسه، التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل، قائلاً: "سترون قريبا". (ارم نيوز)