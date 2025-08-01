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عربي-دولي

ترامب يخطط لتوفير الطعام لغزة: "نريد مساعدتهم على العيش"

Lebanon 24
01-08-2025 | 10:53
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يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطة لتوفير الطعام لأهالي قطاع غزة، وفق ما قاله.
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وأعرب ترامب في إتصال هاتفي مع موقع "أكسيوس" الأميركي، عن شعوره بالقلق من التقارير التي تتحدث عن المجاعة في غزة"، متهمًا حماس في الوقت ذاته بالمسؤولية عما وصفه بـ"سرقة وبيع" ما يدخل القطاع من مساعدات.

وقال ترامب: "نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل"، واصفًا أن "ما يقوم به المبعوث الأمركي ستيف ويتكوف بأنه "عمل عظيم"، وأشار إلى أنه لم يتلق منه حتى الآن "إحاطة بشأن زيارته لغزة".

ورفض ترامب وفق ما ذكره الموقع نفسه، التعليق على إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل، قائلاً: "سترون قريبا". (ارم نيوز)
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