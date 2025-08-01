رئيس فنلندا: مستعد للاعتراف بدولة فلسطين فور اقتراح حكومي

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أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية في حال تقدّمت الحكومة بمثل هذا الاقتراح.وكتب ستاب في منشور على منصة «إكس» الخميس «قرارات وبريطانيا وكندا تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، في إطار جهود إحياء عملية السلام».كما أضاف ستاب «إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه»، منددا بالوضع «غير الإنساني» في .وأشار إلى أنّه يُدرك وجود "آراء متباينة" لدى الفنلنديين حيال الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى "مخاوف"، داعيا إلى "نقاش منفتح وصادق".ويُعارض حزبا "الفنلنديون الحقيقيون" اليميني المتطرف و"الديموقراطيون المسيحيون" الاعتراف بفلسطين.، جدّد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو الجمعة، تأكيد دعم هلسنكي لحل الدولتين، من دون أن يُحدّد ما إذا كانت حكومته تعتزم المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطينية.وأوضح أنّ المشاورات مع الرئيس بشأن السياسة الخارجية وقضايا ستتواصل حتى موعد انعقاد للأمم المتحدة في نهاية أيلول. (العربية)