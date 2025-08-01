Advertisement

عربي-دولي

رئيس فنلندا: مستعد للاعتراف بدولة فلسطين فور اقتراح حكومي

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:15
A-
A+

Doc-P-1399508-638896687288470845.png
Doc-P-1399508-638896687288470845.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب عن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطينية في حال تقدّمت الحكومة بمثل هذا الاقتراح.

وكتب ستاب في منشور على منصة «إكس» الخميس «قرارات فرنسا وبريطانيا وكندا تعزز التوجه نحو الاعتراف بفلسطين، في إطار جهود إحياء عملية السلام».
Advertisement

كما أضاف ستاب «إذا تلقيت اقتراحا للاعتراف بفلسطين، فأنا مستعد للموافقة عليه»، منددا بالوضع «غير الإنساني» في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّه يُدرك وجود "آراء متباينة" لدى الفنلنديين حيال الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى "مخاوف"، داعيا إلى "نقاش منفتح وصادق".

ويُعارض حزبا "الفنلنديون الحقيقيون" اليميني المتطرف و"الديموقراطيون المسيحيون" الاعتراف بفلسطين.

من جهته، جدّد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو الجمعة، تأكيد دعم هلسنكي لحل الدولتين، من دون أن يُحدّد ما إذا كانت حكومته تعتزم المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأوضح أنّ المشاورات مع الرئيس بشأن السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط ستتواصل حتى موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الغارديان: رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا شديدة من كبار وزراء حكومته للتحرك أسرع للاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
01/08/2025 23:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
للاعتراف بدولة فلسطين.. الرئيس الفرنسي سيضغط على ستارمر
lebanon 24
01/08/2025 23:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ينتقد قادة غربيين بسبب دعمهم للاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
01/08/2025 23:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية: لا نخطط للاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
01/08/2025 23:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2025-08-01
15:08 | 2025-08-01
14:50 | 2025-08-01
14:42 | 2025-08-01
14:19 | 2025-08-01
14:15 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24