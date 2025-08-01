وزيرة خارجية فلسطين: الاعتراف بفلسطين ليس مكافأة لحماس

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قالت وزيرة خارجية ، فارسين أغابكيان، اليوم الجمعة، أن اعتراف الدول بفلسطين ليس مكافأة لحركة .كما أوضحت، أن السلطة لا تجري محادثات مباشرة مع حماس.وتابعت : «نأمل أن ينقل المبعوث الأميركي الصورة الحقيقية لغزة».كذلك، أضافت: «الأولوية لنا هي إنقاذ الأرواح ووقف الحرب في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن إذا أرادت وقف الحرب فهي قادرة على ذلك.وطالبت أغابكيان بإطلاق الرهائن بأقرب وقت ووقف الحرب فورا في القطاع المحاصر.كما بيّنت أن عقوبات على مسؤولين بالسلطة لم تكن مفاجئة، مضيفة: «عقوبات أميركا لن تثنينا جهودنا تجاه مؤتمر أيلول المقبل».وتابعت: «الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام»، مبيّنة أن أي حل غير حل الدولتين لن يحقق السلام أو الأمن. (العربية)