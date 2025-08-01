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عربي-دولي

وزيرة خارجية فلسطين: الاعتراف بفلسطين ليس مكافأة لحماس

Lebanon 24
01-08-2025 | 12:15
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قالت وزيرة خارجية فلسطين، فارسين أغابكيان، اليوم الجمعة، أن اعتراف الدول بفلسطين ليس مكافأة لحركة حماس.
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كما أوضحت، أن السلطة لا تجري محادثات مباشرة مع حماس.

وتابعت الوزيرة: «نأمل أن ينقل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الصورة الحقيقية لغزة».

كذلك، أضافت: «الأولوية لنا هي إنقاذ الأرواح ووقف الحرب في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن واشنطن إذا أرادت وقف الحرب فهي قادرة على ذلك.

وطالبت أغابكيان بإطلاق الرهائن بأقرب وقت ووقف الحرب فورا في القطاع المحاصر.

كما بيّنت أن عقوبات الولايات المتحدة على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية لم تكن مفاجئة، مضيفة: «عقوبات أميركا لن تثنينا جهودنا تجاه مؤتمر أيلول المقبل».

وتابعت: «الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام»، مبيّنة أن أي حل غير حل الدولتين لن يحقق السلام أو الأمن. (العربية)
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