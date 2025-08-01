فرنسا تُسقط مساعدات على غزة.. وعلى إسرائيل فتح معبر إنساني!

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أعلنت أنها بدأت، يوم الجمعة، إسقاط 40 طناً من المساعدات الإنسانية جواً فوق ، في محاولة عاجلة للتصدي لخطر المجاعة الذي يهدد السكان.وكتب إيمانويل ماكرون على منصة "إكس":"في مواجهة الضرورة القصوى، نفذنا للتو عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية في غزة. نشكر شركاءنا الأردنيين والإماراتيين والألمان على دعمهم، وأفراد جيشنا على التزامهم".لكنه شدد على أن الإسقاط الجوي غير كافٍ، مطالبًا بفتح ممر إنساني كامل يسمح بوصول الإمدادات، مؤكداً أن "المساعدات يجب أن تدخل دون قيود لمواجهة المجاعة".، أعلن الفرنسي أن سترسل أربع رحلات إضافية محمّلة بـ10 أطنان من المساعدات من الأردن.وكان مرصد عالمي للجوع قد حذّر من أن المجاعة بدأت تتكشف فعليًا في غزة، مع تصاعد حالات الوفاة بسبب الجوع، خصوصاً بين الأطفال.كما كشف مكتب ماكرون شاركت في أكثر من 60 رحلة جوية ضمن الجسر الجوي منذ تشرين الأول 2023، لنقل المساعدات إلى غزة عبر مصر والأردن، مشيرًا إلى أن السلطات منعت دخول بعض الشحنات حتى اليوم.