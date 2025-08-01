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عربي-دولي

قمة ثلاثية في إسطنبول: أردوغان وميلوني والدبيبة يبحثون الهجرة وأمن المتوسط

Lebanon 24
01-08-2025 | 13:49
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عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعًا في إسطنبول مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ناقشوا خلاله ملف الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، إلى جانب مجالات التعاون الأمني والاقتصادي.
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وأكد أردوغان أهمية التنسيق بين الدول الثلاث لمواجهة تحديات المتوسط، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة لوقف تدفقات الهجرة، التي تنطلق بشكل أساسي من ليبيا، البلد المنقسم بين سلطتين متنافستين ويشهد تدخلات خارجية من قوى إقليمية مثل تركيا وروسيا ومصر والإمارات.

وشدد البيان الرئاسي على أن التنسيق متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة الأزمة الإنسانية والهجرة غير الشرعية.

الاجتماع الثلاثي يأتي في ظل تعاون عسكري واقتصادي متزايد بين تركيا وإيطاليا، ووسط مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية. وقد أعلنت شركتا ليوناردو الإيطالية وبايكار التركية عن مشروع مشترك لتصنيع طائرات مسيّرة، بينما تقترب تركيا من شراء 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون".

واتفق القادة الثلاثة على عقد اجتماع جديد قريبًا لمتابعة تنفيذ قرارات التعاون المشترك.
 
(رويترز)
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