الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

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أعلن الجيش ، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد دويّ في مناطق عدة من البلاد.وقال الجيش، في بيان، «اعترض سلاح الجو صاروخاً أطلق قبل قليل من اليمن، وتسبّب في تفعيل إنذارات بعدة مناطق في البلاد».وكان مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» قد سمعوا دوي انفجارات في بعيد إعلان الجيش في وقت سابق رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل الدفاعات الجوية.وتقول جماعة «الحوثي» التي تُسيطر على مناطق في اليمن، إنها تهاجم دعماً للفلسطينيين في ، إذ تُطلق عليها صواريخ وطائرات مسيّرة بين الحين والآخر منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول 2023.