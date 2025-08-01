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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

Lebanon 24
01-08-2025 | 14:15
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد دويّ صفارات الإنذار في مناطق عدة من البلاد.
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وقال الجيش، في بيان، «اعترض سلاح الجو صاروخاً أطلق قبل قليل من اليمن، وتسبّب في تفعيل إنذارات بعدة مناطق في البلاد».

وكان مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» قد سمعوا دوي انفجارات في القدس بعيد إعلان الجيش في وقت سابق رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل الدفاعات الجوية.

وتقول جماعة «الحوثي» التي تُسيطر على مناطق في اليمن، إنها تهاجم إسرائيل دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تُطلق عليها صواريخ وطائرات مسيّرة بين الحين والآخر منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول 2023.
(الشرق الأوسط)
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