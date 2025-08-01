هل يُفرج عن "مهندس تفجيرات باريس" بعد ٣٠ عام خلف القضبان؟

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ترقب شديد يحيط بقضية الإفراج المحتمل عن بوعلام بن سعيد، أحد أبرز منفذي تفجيرات عام 1995، في ظل تعقيدات دبلوماسية بين باريس والجزائر قد تؤجل تنفيذ القرار.من المنتظر أن يتم الإفراج عن بن سعيد يوم الجمعة 1 آب، بعد أن قضى 30 عامًا في السجن، لكن إطلاق سراحه يبقى رهين التصريح القنصلي الجزائري، بحسب ما نقلته قناة France Info.بن سعيد، البالغ من العمر 57 عامًا، أدين بدور مركزي في تفجيرات دموية ضربت قطارات الـRER في باريس، والتي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 190 آخرين. ونُسبت هذه الهجمات إلى المسلحة الجزائرية (GIA)، وتُعد من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ الحديث.في عام 2002، ثم مجددًا في 2003، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بزرع القنابل التي انفجرت في محطة سان ميشيل، وبالقرب من مترو ميزون بلانش، إضافة إلى مشاركته في التخطيط لتفجير قرب متحف أورسي.رغم رفض السلطات القضائية المتكرر لطلبات الإفراج عنه، وافقت مؤخرًا على إطلاق سراحه، بشرط ترحيله الفوري إلى ومنعه الدائم من دخول الأراضي .لكن القرار لا يمكن تنفيذه حتى تصدر السلطات الجزائرية التصريح القنصلي اللازم، ما يُبقي مصير بن سعيد معلقًا في الهواء.وفي انتظار ما إذا كانت الجزائر ستتجاوب مع الطلب الفرنسي، تترقب العائلات المتضررة والرأي العام الفرنسي هذا الملف الشائك، وسط خليط من القلق والغضب والغموض.