تصريحات روسية تستفز ترامب... وأوامر بنشر غواصتين نوويتين

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أعلن الرئيس الأميركي ، في تغريدة نشرها الجمعة عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، أنه أصدر أمرًا بنشر غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة"، وذلك في ردّ مباشر على التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الروسي دميتري مدفيديف.وكتب : "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها السابق ميدفيديف، والذي يشغل حاليا منصب في ، فقد أصدرتُ أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات".وأضاف: "الكلمات مهمة جدا، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".وكان مدفيديف قد قال إن على الرئيس الأميركي ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست أو ولغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب.