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عربي-دولي

تصريحات روسية تستفز ترامب... وأوامر بنشر غواصتين نوويتين

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:16
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة نشرها الجمعة عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، أنه أصدر أمرًا بنشر غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة"، وذلك في ردّ مباشر على التصريحات الأخيرة لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.
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وكتب ترامب: "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا، فقد أصدرتُ أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات".


وأضاف: "الكلمات مهمة جدا، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!". 


وكان مدفيديف قد قال إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران ولغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب.
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