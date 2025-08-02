بعد اقتراح روسيا إنشاء مجموعات عمل.. لافروف: ننتظر رد اوكرانيا

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أعلن سيرغي لافروف، أن تنتظر رداً ملموساً من كييف على اقتراح تشكيل مجموعات عمل، وهو ما سيشكل خطوة نحو التوصل لاتفاقيات مستدامة.وقال لافروف إن "ثلاث جولات من المفاوضات مع عقدت حتى الآن في إسطنبول"، موضحاً أنه "بالإضافة إلى الاتفاقيات الإنسانية المهمة، اقترحنا تشكيل مجموعات عمل للقضايا السياسية والعسكرية، وهو ما سيشكل خطوة جوهرية نحو صياغة اتفاقيات مستدامة، كما أكد بشكل خاص في 1 آب خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في فالام".