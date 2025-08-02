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عربي-دولي

بعد اقتراح روسيا إنشاء مجموعات عمل.. لافروف: ننتظر رد اوكرانيا

Lebanon 24
02-08-2025 | 00:05
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تنتظر رداً ملموساً من كييف على اقتراح تشكيل مجموعات عمل، وهو ما سيشكل خطوة نحو التوصل لاتفاقيات مستدامة.
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وقال لافروف إن "ثلاث جولات من المفاوضات مع أوكرانيا عقدت حتى الآن في إسطنبول"، موضحاً أنه "بالإضافة إلى الاتفاقيات الإنسانية المهمة، اقترحنا تشكيل مجموعات عمل للقضايا السياسية والعسكرية، وهو ما سيشكل خطوة جوهرية نحو صياغة اتفاقيات مستدامة، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص في 1 آب خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام".
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