رغم الضغوط.. القضاء البرازيلي "متمسك" بمحاكمة بولسونارو

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أكدت في المضي قدما في محاكمة الرئيس السابق رغم الضغوط الخارجية.وقال القاضي ألكساندر دي مورايس إن المحكمة لن ترضخ للعقوبات أو الضغط الأجنبي.وأعلنت الأميركية عن عقوبات ضد دي مورايس بسبب القمع المزعوم لحرية التعبير، ووقع أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.