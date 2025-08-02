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عربي-دولي
رغم الضغوط.. القضاء البرازيلي "متمسك" بمحاكمة بولسونارو
Lebanon 24
02-08-2025
|
00:53
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أكدت
المحكمة العليا
في
البرازيل
المضي قدما في محاكمة الرئيس السابق
جاير بولسونارو
رغم الضغوط الخارجية.
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وقال القاضي ألكساندر دي مورايس إن المحكمة لن ترضخ للعقوبات أو الضغط الأجنبي.
وأعلنت
وزارة الخزانة
الأميركية عن عقوبات ضد دي مورايس بسبب القمع المزعوم لحرية التعبير، ووقع
ترامب
أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية.
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