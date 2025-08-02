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عربي-دولي
قتل 4 أشخاص.. الكشف عن هوية وحش مونتانا "الهارب"
Lebanon 24
02-08-2025
|
01:05
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توفي 4 أشخاص جراء إطلاق نار في حانة في مونتانا الأميركية أمس الجمعة ما أدى إلى إغلاق حي على بعد عدة أميال بينما كانت السلطات تبحث عن المشتبه به في منطقة جبلية ذات غابات.
ووقع إطلاق النار في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في حانة "أوول بار" في منطقة أناكوندا، وفقاً لقسم مونتانا للتحقيق الجنائي، الذي يقود التحقيق. وأكد القسم أن أربعة أشخاص قتلوا في مكان الهجوم.
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ووفقا للسجلات العامة ومالك الحانة ديفيد غويردر، كان المشتبه به، الذي تم التعرف عليه بأنه عسكري سابق يدعى
مايكل
بول
براون
(45 عاما) يعيش
في المنزل
المجاور للحانة.
وقال غويردر، الذي لم يكن في الحانة وقت إطلاق النار، إن النادل وثلاثة زبائن قتلوا. وأعرب عن اعتقاده أن الضحايا الأربعة كانوا هم الوحيدون في الحانة أثناء إطلاق النار، مشيرا إلى أنه ليس على علم بأي صراعات سابقة بينهم وبين براون.
وأضاف"كان يعرف كل من كان في تلك الحانة. أؤكد لك ذلك، لم يكن لديه أي نزاع مع أي منهم. أعتقد أنه فقد صوابه".
وقالت شرطة الطرق السريعة في ولاية مونتانا في بيان إن المشتبه به يُعتقد أنه لا يزال مسلحا.
وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا، فيما أفاد
مكتب قائد
شرطة مقاطعة
غرانيت
في منشور على
مواقع التواصل الاجتماعي
بأن فريق من وحدة التدخل السريع قام بتفتيش منزل المشتبه به، الذي لا يزال هاربا حتى الآن.(سكاي نيوز)
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