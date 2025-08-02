Advertisement

عربي-دولي

قتل 4 أشخاص.. الكشف عن هوية وحش مونتانا "الهارب"

Lebanon 24
02-08-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1399680-638897191931909448.jpg
Doc-P-1399680-638897191931909448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي 4 أشخاص جراء إطلاق نار في حانة في مونتانا الأميركية أمس الجمعة ما أدى إلى إغلاق حي على بعد عدة أميال بينما كانت السلطات تبحث عن المشتبه به في منطقة جبلية ذات غابات.

ووقع إطلاق النار في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في حانة "أوول بار" في منطقة أناكوندا، وفقاً لقسم مونتانا للتحقيق الجنائي، الذي يقود التحقيق. وأكد القسم أن أربعة أشخاص قتلوا في مكان الهجوم.
Advertisement

ووفقا للسجلات العامة ومالك الحانة ديفيد غويردر، كان المشتبه به، الذي تم التعرف عليه بأنه عسكري سابق يدعى مايكل بول براون (45 عاما) يعيش في المنزل المجاور للحانة.

وقال غويردر، الذي لم يكن في الحانة وقت إطلاق النار، إن النادل وثلاثة زبائن قتلوا. وأعرب عن اعتقاده أن الضحايا الأربعة كانوا هم الوحيدون في الحانة أثناء إطلاق النار، مشيرا إلى أنه ليس على علم بأي صراعات سابقة بينهم وبين براون.

وأضاف"كان يعرف كل من كان في تلك الحانة. أؤكد لك ذلك، لم يكن لديه أي نزاع مع أي منهم. أعتقد أنه فقد صوابه".

وقالت شرطة الطرق السريعة في ولاية مونتانا في بيان إن المشتبه به يُعتقد أنه لا يزال مسلحا.

وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا، فيما أفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة غرانيت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن فريق من وحدة التدخل السريع قام بتفتيش منزل المشتبه به، الذي لا يزال هاربا حتى الآن.(سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
اطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا في ولاية مونتانا الاميركية يودي بحياة 4 أشخاص
lebanon 24
02/08/2025 11:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في برعشيت... "المخابرات" توقف 4 أشخاص
lebanon 24
02/08/2025 11:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة تهز الرأي العام الروسي.. رجل يحاول قتل طفل إيراني هارب من الحرب
lebanon 24
02/08/2025 11:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص بإطلاق نار داخل ناطحة سحاب في مانهاتن
lebanon 24
02/08/2025 11:09:04 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:06 | 2025-08-02
03:02 | 2025-08-02
01:33 | 2025-08-02
00:53 | 2025-08-02
00:11 | 2025-08-02
00:05 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24