بعد تغريدته عن أن الغزيين يحبون ترامب لأنه يساعدهم.. هذا ما فعله السفير الاميركي في اسرائيل

حذف السفير الأميركي لدى ، مايك هاكابي، تغريدةً زعم فيها أن "يحبون الرئيس الأميركي " بعد زيارته، أمس الجمعة، أحد مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

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إذ تلقف العديد من مستخدمي منصة إكس التغريدة التي حدفت بعد دقيقة أو دقيقتين من نشرها على حساب هاكابي الذي زار القطاع الفلسطيني المدمي برفقة المبعوث الأميركي .