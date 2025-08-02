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عربي-دولي

بعد تغريدته عن أن الغزيين يحبون ترامب لأنه يساعدهم.. هذا ما فعله السفير الاميركي في اسرائيل

Lebanon 24
02-08-2025 | 01:33
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حذف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، تغريدةً زعم فيها أن سكان غزة "يحبون الرئيس الأميركي دونالد ترامب" بعد زيارته، أمس الجمعة، أحد مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.
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إذ تلقف العديد من مستخدمي منصة إكس التغريدة التي حدفت بعد دقيقة أو دقيقتين من نشرها على حساب هاكابي الذي زار القطاع الفلسطيني المدمي برفقة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
 
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