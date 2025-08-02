الفاشر تعيش أسوأ الأزمات الانسانية.. وتحذيرات من وصولها الى حافة المجاعة

مع استمرار الحرب في بين الجيش وقوات الدعم السريع، حذر ناشطون بولاية شمال دارفور غرب البلاد، من أن مدينة تعيش حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفتها السودان منذ اندلاع الصراع.

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وأكد الناشطون أن المدينة تسير بخطى متسارعة نحو مجاعة محققة، وسط حصار خانق تفرضه ، وتوقف كامل للمطابخ الخيرية المعروفة محليا بـ"التكايا" في ظل غياب استجابة دولية فعالة.



"حصار" وكوليرا

كما أوضحوا أن "حصار المدينة دخل شهره الخامس عشر دون أي مؤشرات لإنهاء الأزمة الإنسانية".



وفي سياق متصل ارتفع عدد الوفيات بسبب إلى تسعة وأربعين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية داخل معسكرات النزوح في الإقليم.