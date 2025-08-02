Advertisement

عربي-دولي

هل منع العراق دخول السوريين إلى أراضيه؟ وزارة تكشف

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1399760-638897331809189283.jpg
Doc-P-1399760-638897331809189283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت وزارة الداخلية العراقية الشائعات حول صدور قرار رسمي عراقي يمنع دخول السوريين إلى البلاد.
Advertisement
 
 
وفي السياق، أكد الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية العميد، مقداد ميري، في بيان نشرته وزارة الداخلية على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الجمعة/ السبت، أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".

أيضاً، حثت اللجنة وسائل الإعلام على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة حرصها على "تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".


ويأتي ذلك مع بدء مراسم زيارة أربعينية الحسين التي تحل هذا العام يوم السبت 14 آب الجاري، حيث بدأ توافد أعداد كبيرة من الزائرين الشيعة من داخل العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء /120 كم جنوب بغداد.

وكانت السلطات العراقية عززت الإجراءات الأمنية على حدودها مع سوريا، إثر سقوط النظام السابق برئاسة بشار الأسد في كانون الأول 2024، خوفاً من تسلل مقاتلين أو مجموعات مسلحة إلى الداخل العراقي. (24)
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: نحذر من تداعيات أمنية خطيرة بعد منع دخول قافلة إنسانية للسويداء
lebanon 24
02/08/2025 21:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن دخول قوات الأمن إلى السويداء
lebanon 24
02/08/2025 21:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: سلوفينيا ستمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيها
lebanon 24
02/08/2025 21:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير سوريّ يتّهم الشيخ الهجري: يرفض دخول وفد الحكومة المرافق للمساعدات
lebanon 24
02/08/2025 21:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:01 | 2025-08-02
13:56 | 2025-08-02
13:31 | 2025-08-02
13:00 | 2025-08-02
12:58 | 2025-08-02
12:36 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24