هل منع العراق دخول السوريين إلى أراضيه؟ وزارة تكشف

نفت الشائعات حول صدور قرار رسمي يمنع دخول السوريين إلى البلاد.

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وفي السياق، أكد الناطق باسم اللجنة الأمنية للزيارات المليونية العميد، مقداد ميري، في بيان نشرته وزارة الداخلية على صفحتها بموقع ليل الجمعة/ السبت، أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".



أيضاً، حثت اللجنة على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدة حرصها على "تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".





ويأتي ذلك مع بدء مراسم زيارة أربعينية الحسين التي تحل هذا العام يوم السبت 14 آب الجاري، حيث بدأ توافد أعداد كبيرة من الزائرين الشيعة من داخل العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء /120 كم جنوب .



وكانت السلطات العراقية عززت الإجراءات الأمنية على حدودها مع ، إثر سقوط النظام السابق برئاسة في كانون الأول 2024، خوفاً من تسلل مقاتلين أو مجموعات مسلحة إلى الداخل . (24)