عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بصفقة فورية لإعادتهم

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طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بإبرام اتفاق شامل يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين البالغ عددهم نحو 50 شخصًا، مقابل وقف الحرب الجارية.وخلال وقفة احتجاجية في ، دعت العائلات رئيس الوزراء إلى تجاوز الحسابات السياسية والعمل على إنهاء معاناة الأسرى وأسرهم.ومن المتوقع أن تنظم العائلات مظاهرة جديدة في تل أبيب، في إطار تصعيد الضغط الشعبي على الحكومة للإسراع بإتمام صفقة تبادل تضمن عودة الرهائن.ويأتي هذا التحرك بعد أن نشرت حركة ، يوم الجمعة، مقطع فيديو بعنوان "يأكلون مما نأكل"، ظهر فيه أفيتار دافيد داخل نفق، وقد بدت عليه علامات الإعياء والنحول.ويُقدَّر عدد الرهائن الذين لا يزالون في قبضة حماس بنحو 50 شخصًا، بينهم من يُعتقد أنهم على قيد الحياة وآخرون يُرجّح أنهم فارقوا الحياة.