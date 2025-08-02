الجيش الإيراني يؤكد وضعه خططاً لرفع مستوى الجهوزية

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جدد العامة للقوات المسلحة ، اللواء ، كلامه حول جاهزية قواته لردع أي عدوان، وسط مخاوف من عودة الحرب مع .فقد أعلن أن برامج الجاهزية في القوات المسلحة تسير وفق ثلاث مراحل زمنية هي قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى،كما أوضح في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الخطط الموضوعة تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد العسكري عبر برامج متنوعة تتماشى مع الأهداف المحددة لكل مرحلة زمنية.كذلك أكد رئيس الأركان على أهمية تعزيز الجاهزية في القطاع المدني وتحصين البنى التحتية الوطنية، باتباع المنهج ذاته.