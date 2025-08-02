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عربي-دولي
الجيش الإيراني يؤكد وضعه خططاً لرفع مستوى الجهوزية
Lebanon 24
02-08-2025
|
05:48
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جدد
رئيس الأركان
العامة للقوات المسلحة
الإيرانية
، اللواء
عبد الرحيم موسوي
، كلامه حول جاهزية قواته لردع أي عدوان، وسط مخاوف من عودة الحرب مع
إسرائيل
.
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فقد أعلن
موسوي
أن برامج الجاهزية في القوات المسلحة تسير وفق ثلاث مراحل زمنية هي قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى،
كما أوضح في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الخطط الموضوعة تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد العسكري عبر برامج متنوعة تتماشى مع الأهداف المحددة لكل مرحلة زمنية.
كذلك أكد رئيس الأركان على أهمية تعزيز الجاهزية في القطاع المدني وتحصين البنى التحتية الوطنية، باتباع المنهج ذاته.
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