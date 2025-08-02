"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه

كشف المحامي الأميركي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق صدام حسين، سراً جديداً عن الرئيس العراقي الأسبق الذي تم إعدامه عام 2006.

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وذكر دوبلر أن حسين أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الأمريكي للعراق عام 2003.



وأوضح أن فريق الدفاع ضم 5 حقوقيين من دول مختلفة، معتبراً أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.



وذكر دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ "، مؤكداً أن لمحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحاً في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.

وانتقد المحامي الأميركي بشدة رفض بلاده التعاون مع ، قائلًا إن " لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أميركيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في .