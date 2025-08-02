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عربي-دولي

بعد نشر حماس فيديو للأسير الإسرائيلي أفيتار... لابيد يعلّق

Lebanon 24
02-08-2025 | 09:51
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وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، انتقادات حادة لحركة حماس، بعد نشرها مقطع فيديو يظهر فيه الرهينة الإسرائيلي أفيتار دافيد وهو يعاني من وضع صحي متدهور بسبب الجوع.
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وعلّق لابيد عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً:"هذا هو شكل التجويع".

وطالب في التغريدة: "على العالم بأسره أن يدين التنظيم القاتل حماس، الذي يتعمّد تجويع الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم منذ السابع من تشرين الأول".

وشدد: " يجب على العالم كله أن ينضم إلى الدعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن الآن".

وكان الفيديو، الذي بثته كتائب القسام بـ3 لغات (العربية والعبرية والإنجليزية)، أظهر أفيتار في غرفة ضيقة وهو يعاني من ضعف جسدي شديد ووضوح عظامه نتيجة سوء التغذية.
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