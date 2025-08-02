بعد نشر حماس فيديو للأسير الإسرائيلي أفيتار... لابيد يعلّق

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وعلّق لابيد عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً:"هذا هو شكل التجويع".وطالب في التغريدة: "على العالم بأسره أن يدين التنظيم القاتل حماس، الذي يتعمّد تجويع الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم منذ السابع من تشرين الأول".وشدد: " يجب على أن ينضم إلى الدعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن الآن".وكان الفيديو، الذي بثته بـ3 لغات (العربية والعبرية والإنجليزية)، أظهر أفيتار في غرفة ضيقة وهو يعاني من ضعف جسدي شديد ووضوح عظامه نتيجة سوء التغذية.