أزمة غزة تتفاقم.. مساعدات أميركية في قبضة الاتهامات والمفاوضات متوقفة

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مع تفاقم المجاعة في غزة، أعلن الرئيس الأميركي عن خطط جديدة لتوفير الغذاء للسكان، معربًا عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني. لكنه حمّل حركة مسؤولية سرقة المساعدات وعرقلة وصولها، مشيرًا إلى أن فريقه بقيادة مستشاره ويتكوف يضع خطة شاملة ستُكشف قريبًا.زار المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار مايك هكابي مركز مساعدات في رفح، مؤكدين أهمية إيصال الدعم العاجل، في وقت تصاعدت اتهامات إسرائيل لحماس بمنع وصول الإغاثة ونهب المساعدات.وتصاعدت عمليات الإنزال الجوي للمساعدات على غزة، بقيادة والأردن، مع انضمام طائرات ألمانية وفرنسية وإسبانية، في مشهد دولي يعكس تصاعد الجهود رغم العقبات.في ظل تحركات الإغاثة، تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق المحتجزين. مصادر لـ" إن" تكشف توقف حماس عن المشاركة، ما دفع الوفدين الأمريكي والإسرائيلي للانسحاب من محادثات الدوحة. ويتكوف يتهم حماس بـ"سوء النية"، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.الباحث السياسي جمال زقوت، قال إن ما يجري في غزة هو "استخدام ممنهج للتجويع كسلاح إبادة"، مضيفًا أن زيارة ويتكوف إلى المنطقة ليست سوى "محاولة لامتصاص حالة التأليب الدولي غير المسبوق ضد سياسات الحصار".وأشار زقوت في مداخلة على برنامج "التاسعة" عبر ، إلى أن "حتى ترامب لم يعد قادرا على تجاهل المجاعة، لكنه يكتفي بتوصيفها دون تقديم حلول"، مستنكرا تحميل حماس المسؤولية عن تعطيل المساعدات، خاصة بعد تقارير - منها تقرير نشرته مؤخرًا - نفت وجود أي دليل على استيلاء الحركة على المساعدات.وأضاف: "ما لا يمكن إنكاره هو أن 700 فلسطيني على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات، وبعضهم قضى تحت القصف أثناء انتظار سلال غذائية قد تنقذهم من المجاعة". وأردف: "نحن أمام جريمة منظمة تتجاوز مسؤولية حماس وتضع إسرائيل والولايات المتحدة في قلبها".أحد أبرز ملامح التحول الدولي يتمثل في تحذيرات من عواصم غربية، مثل ، التي لوحت بالاعتراف بالدولة إذا استمر "التجويع والقتل المنهجي"، وهي تصريحات يرى فيها زقوت مؤشراً على "إدراك دولي متزايد لحجم الكارثة، ورغبة في تحويل المواقف الرمزية إلى خطوات ملموسة".وتابع: "عندما كانت مسؤولة عن توزيع المساعدات، جرى الاتفاق على إطار واضح. أما بعد انخراط إسرائيل المباشر، تراجعت المرحلة الثانية من الاتفاق وتحولت المساعدات إلى أداة ضغط".

بين المساعدات الجوية ومآسي الأرض

بينما تتسابق الطائرات الحاملة للمساعدات لإغاثة غزة، تظل الأسئلة الأساسية قائمة: من يتحمل مسؤولية الجوع؟ ومن يوقف نزيف الأرواح؟ وهل تتحول الخطط الأمريكية من مجرد تصريحات إلى خطوات فعلية؟

مع توقف المفاوضات وتزايد الشكوك، يشكل الجوع في غزة اختبارًا حقيقيًا لإرادة بين التدخل الفعلي أو الوقوف متفرجًا على كارثة إنسانية.