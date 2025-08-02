رداً على تصريحات ويتكوف.. هذا ما أعلنته خماس عن نزع سلاحها

ردّت حركة على تصريحات منسوبة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تحدث فيها عن "استعداد" الحركة لنزع سلاحها.

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وأشارت الحركة إلى أنها لن تتخلى عن سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وأضافت الحركة، في بيان: "نؤكد مجددا أن وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام قائما، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة كاملة السيادة وعاصمتها ".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن ويتكوف تصريحات أفادت بأن حماس أعربت عن استعدادها للتخلي عن سلاحها. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ، ملتزم بإنهاء الحرب.





