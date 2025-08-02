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عربي-دولي

رداً على تصريحات ويتكوف.. هذا ما أعلنته خماس عن نزع سلاحها

Lebanon 24
02-08-2025 | 10:46
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ردّت حركة حماس على  تصريحات منسوبة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تحدث فيها عن "استعداد" الحركة لنزع سلاحها.
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وأشارت الحركة إلى أنها لن تتخلى عن سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضافت الحركة، في بيان: "نؤكد مجددا أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن ويتكوف تصريحات أفادت بأن حماس أعربت عن استعدادها للتخلي عن سلاحها. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء الحرب.


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