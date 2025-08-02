بالصور: ثوران قوي لبركان.. وقرى مغطاة بالرماد

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لليوم الثاني على التوالي، شهد جبل ليووتوبي ، أحد أكثر البراكين نشاطًا في ، ثورانًا قويًا أطلق عمودًا كثيفًا من الدخان والرماد، وارتفعت المقذوفات البركانية إلى نحو 11 ميلًا صباح السبت. وقد غطّى الحطام البركاني قرى مجاورة من دون تسجيل إصابات.وقبيل ذلك بساعات، سجل ثوران يوم الجمعة عمودًا بلغ 6.2 أميال، وأضاءت الحمم المتوهجة والصواعق سماء المنطقة. ورصدت وكالة الجيولوجيا تدفق سحب ساخنة من والصخور والحمم امتدت حتى ثلاثة أميال على سفوح الجبل، فيما أظهرت طائرات مسيّرة حركة عميقة للصهارة تسببت بهزات التقطتها أجهزة الرصد.وأفادت الوكالة بتساقط مواد بركانية، بينها حصى ساخنة بحجم الإبهام، لمسافة تصل إلى 8 كيلومترات من الفوهة، ما أدى إلى تغطية بلدات وقرى بطبقات كثيفة من الرماد. ودعت السكان إلى الحذر من أمطار غزيرة محتملة قد تولّد تدفقات طينية بركانية في الأودية النابعة من الجبل.ويخضع الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 5,197 قدمًا، لأعلى مستوى تأهب منذ ثوران يونيو، مع توسيع المنطقة المحظورة إلى نصف قطر 4.3 أميال بسبب وتيرة الانفجارات المتزايدة.