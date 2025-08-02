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عربي-دولي

إيران تستعدّ لـ"هجوم".. إليكم آخر تقرير إسرائيليّ

Lebanon 24
02-08-2025 | 11:20
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تحدث تقرير إسرائيليّ جديد عن وجود قلق من إمكانية اندلاع توتر جديد بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى وجود "سباق تسلح متسارع".
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ولفت التقرير الذي نشرتهُ القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أنّ إسرائيل وإيران تركزان على الجولة القادمة من الحرب والتي قد تحصل في وقت قريب.
القناة الإسرائيلية كشفت أيضاً أن إيران تركز على إعادة بناء أنظمة الدفاع والصواريخ الخاصة بها وتطلق تهديدات بـ"هجوم استباقي"، فيما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون عن "هجمات متكررة" حال استئناف المشروع النووي الإيراني.

وتقول الـ12 الإسرائيلية، إن المرشد الإيراني علي خامنئي عاد إلى الظهور العلني مرة أخرى بعد أسابيع من الغياب التام عن الأنظار، حيث اختبأ في ملجأ خوفاً على حياته، مشيرة إلى أن المرة الأخيرة التي كان قد ظهر فيها خلال مراسم عاشورا في الخامس من تموز الماضي، وآنذاك لم يتحدث واكتفى بالتلويح بيديه فقط على كرسي أمام مسؤولين إيرانيين كبار جلسوا على الأرض.

وذكرت القناة أن خامنئي خرج بتصريحات بعد القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية، وإعلان وقف إطلاق النار، وبدا صوته أجش وضعيفاً ويواجه صعوبة في إكمال الجمل، موضحة أن ظهوره علنياً كان مُنسقاً بهد توحيد الصفوف.

وقالت القناة، إنه بعد انتهاء شهر من حرب الـ12 يوماً، التي كان هدفها الأول والأخير إلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني، لا يزال تقييم الإنجازات مستمراً.
 
 
ونقلت عن ديفيد أولبرايت، رئيس المعهد الأميركي للعلوم والأمن الدولي، والذي يُعتبر السلطة الرائدة في العالم في هذا الموضوع، أن "إيران، التي كانت قريبة جداً من إنتاج سلاح نووي قبل الحرب، وأصبحت بعيدة جداً عن هذه القدرة الآن".
 
 
ووفقاً لتقديره، تم تدمير مجموعة أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها بالكامل تقريباً، وتم تصفية شخصيات رئيسية في البرنامج النووي، ولذلك حدث ضرر هائل لقدرة إيران على إنتاج سلاح نووي.

سيما شاين، الرئيسة السابقة لقسم الأبحاث في الموساد والباحثة البارزة حالياً في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، تقول إن الإيرانيون في مشكلة غير سهلة، نابعة من حقيقة تضرر البرنامج النووي، والأخطر من ذلك، دخول الولايات المتحدة الأميركية على الخط، موضحة أنها كانت رسالة سياسية ونوع من الالتزام بعدم السماح لإيران بالوصول إلى القدرة التشغيلية لاختراق السلاح النووي. (24)
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