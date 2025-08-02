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عربي-دولي
إسرائيل تعلن اغتيال قائد كتيبة في "حماس".. من هو؟
Lebanon 24
02-08-2025
|
12:29
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، مقتل نائب قائد كتيبة
الفرقان
التابعة لحركة "
حماس
"،
صلاح الدين
زرارة، وذلك في هجوم نُفذ يوم 24
تموز
الماضي.
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كذلك، تحدَّث الجيش
الإسرائيلي
عن استهداف أكثر من 130 هدفاً في أنحاء
قطاع غزة
خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وسبق أن أعلنت
إسرائيل
في آب عام 2024، اغتيال جابر عزيز الذي ترأس كتيبة "الفرقان"، وذلك في هجوم جرى تنفيذه ضد أحد المجمعات في غزة.
وحينها، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "هجوماً على منطقة مدرسة
حسن سلامة
في غزة، أسفر عن تصفية المدعو جابر عزيز الذي كان يتولى وظيفة قائد كتيبة الفرقان".
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