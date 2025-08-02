إسرائيل تعلن اغتيال قائد كتيبة في "حماس".. من هو؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، مقتل نائب قائد كتيبة التابعة لحركة " "، زرارة، وذلك في هجوم نُفذ يوم 24 الماضي.

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كذلك، تحدَّث الجيش عن استهداف أكثر من 130 هدفاً في أنحاء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسبق أن أعلنت في آب عام 2024، اغتيال جابر عزيز الذي ترأس كتيبة "الفرقان"، وذلك في هجوم جرى تنفيذه ضد أحد المجمعات في غزة.