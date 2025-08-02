Advertisement

نقلت القناة 12 عن مصادر أن مقترحًا أميركيًا–إسرائيليًا قيد البحث بشأن يشمل تخلي حركة عن سلاحها، إلى جانب وضع القطاع تحت إدارة أممية تقودها .وبحسب القناة، تجري اتصالات متقدمة بين والرئيس الأميركي حول مبادرة جديدة تمنح حماس مهلة للإفراج عن جميع المحتجزين.