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مقترح جديد قد ينهي حرب غزة.. هذا ما سيحلّ بـ"حماس"

Lebanon 24
02-08-2025 | 13:31
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نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن مقترحًا أميركيًا–إسرائيليًا قيد البحث بشأن قطاع غزة يشمل تخلي حركة حماس عن سلاحها، إلى جانب وضع القطاع تحت إدارة أممية تقودها الولايات المتحدة.
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وبحسب القناة، تجري اتصالات متقدمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مبادرة جديدة تمنح حماس مهلة للإفراج عن جميع المحتجزين.

 
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