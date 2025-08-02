28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقترح جديد قد ينهي حرب غزة.. هذا ما سيحلّ بـ"حماس"
Lebanon 24
02-08-2025
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت القناة 12
الإسرائيلية
عن مصادر أن مقترحًا أميركيًا–إسرائيليًا قيد البحث بشأن
قطاع غزة
يشمل تخلي حركة
حماس
عن سلاحها، إلى جانب وضع القطاع تحت إدارة أممية تقودها
الولايات المتحدة
.
Advertisement
وبحسب القناة، تجري اتصالات متقدمة بين
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حول مبادرة جديدة تمنح حماس مهلة للإفراج عن جميع المحتجزين.
مواضيع ذات صلة
ترامب تعليقا على رد حماس بشأن مقترح غزة: "حسنا..هذا جيد"
Lebanon 24
ترامب تعليقا على رد حماس بشأن مقترح غزة: "حسنا..هذا جيد"
03/08/2025 00:41:42
03/08/2025 00:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. هذا ما أعلنته "حماس" عن مقترح "هدنة غزة"!
Lebanon 24
رسمياً.. هذا ما أعلنته "حماس" عن مقترح "هدنة غزة"!
03/08/2025 00:41:42
03/08/2025 00:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن إنهاء حرب غزة... هذا ما أعلنه نتنياهو
Lebanon 24
بشأن إنهاء حرب غزة... هذا ما أعلنه نتنياهو
03/08/2025 00:41:42
03/08/2025 00:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"شرطين" حرب غزة قد تنتهي غدا.. هذا ما أعلنه وزير الخارجية الاسرائيلي
Lebanon 24
بـ"شرطين" حرب غزة قد تنتهي غدا.. هذا ما أعلنه وزير الخارجية الاسرائيلي
03/08/2025 00:41:42
03/08/2025 00:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير يتحدث.. هذا ما يخشاه نتنياهو بسبب حرب غزة!
Lebanon 24
تقرير يتحدث.. هذا ما يخشاه نتنياهو بسبب حرب غزة!
16:48 | 2025-08-02
02/08/2025 04:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:20 | 2025-08-02
02/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق متعمد يستهدف السكك الحديدية في ألمانيا
Lebanon 24
حريق متعمد يستهدف السكك الحديدية في ألمانيا
16:12 | 2025-08-02
02/08/2025 04:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن يدين حملات التحريض والاعتداء على بعثاته
Lebanon 24
الأردن يدين حملات التحريض والاعتداء على بعثاته
15:50 | 2025-08-02
02/08/2025 03:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب شمال باكستان
Lebanon 24
زلزال يضرب شمال باكستان
15:15 | 2025-08-02
02/08/2025 03:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
04:30 | 2025-08-02
02/08/2025 04:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-08-02
تقرير يتحدث.. هذا ما يخشاه نتنياهو بسبب حرب غزة!
16:20 | 2025-08-02
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:12 | 2025-08-02
حريق متعمد يستهدف السكك الحديدية في ألمانيا
15:50 | 2025-08-02
الأردن يدين حملات التحريض والاعتداء على بعثاته
15:15 | 2025-08-02
زلزال يضرب شمال باكستان
14:32 | 2025-08-02
ترامب يؤكد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 00:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 00:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 00:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24