زلزال يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر مناطق في شمال باكستان، اليوم السبت، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وذكرت التقارير أن عمق الزلزال بلغ 114 كيلومترا.



وأفاد التابع لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام آباد أن الزلزال هو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي ضربت شمال باكستان في الأشهر الأخيرة، ومعظمها مرتبط بمنطقة هندوكوش في .

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