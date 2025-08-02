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زلزال يضرب شمال باكستان

Lebanon 24
02-08-2025 | 15:15
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 ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر مناطق في شمال باكستان، اليوم السبت، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وذكرت التقارير أن عمق الزلزال بلغ 114 كيلومترا.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام آباد أن الزلزال هو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي ضربت شمال باكستان في الأشهر الأخيرة، ومعظمها مرتبط بمنطقة هندوكوش في أفغانستان.
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