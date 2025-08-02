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عربي-دولي

حريق متعمد يستهدف السكك الحديدية في ألمانيا

Lebanon 24
02-08-2025 | 16:12
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أعلنت شركة "دويتشه بان" لسكك الحديد في ألمانيا، اليوم السبت، أن حريقا متعمدا ثالثا استهدف هذا الأسبوع خطًّا لسكك الحديد في شرق البلاد، بعد حريقين في غربها تسببا باضطرابات كبيرة.
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وأعلنت الشركة في بيان: "اندلع مساء الجمعة حريق جديد في كابل على خط سكة حديد" مخصص لنقل البضائع في هوهنمولسن في منطقة ساكسونيا أنهالت.

وأضافت: "وفق النتائج الأولية للمحققين فإن حريق الكابل كان أيضا عملا متعمدا". (ارم)
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