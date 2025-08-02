حريق متعمد يستهدف السكك الحديدية في ألمانيا

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أعلنت شركة "دويتشه بان" لسكك الحديد في ، اليوم السبت، أن حريقا متعمدا ثالثا استهدف هذا الأسبوع خطًّا لسكك الحديد في شرق البلاد، بعد حريقين في غربها تسببا باضطرابات كبيرة.وأعلنت الشركة في بيان: "اندلع مساء الجمعة حريق جديد في كابل على خط سكة حديد" مخصص لنقل البضائع في هوهنمولسن في منطقة ساكسونيا أنهالت.وأضافت: "وفق النتائج الأولية للمحققين فإن حريق الكابل كان أيضا عملا متعمدا". (ارم)