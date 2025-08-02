بعد هجوم منبج.. تصعيد بين القوات الحكومية وقسد

Advertisement

تبادلت وقوات "قسد"، ليل السبت -الأحد، الاتهامات بشن هجوم في ريف مدينة منبج محافظة حلب.وقالت إن هجوما نفذته "قسد" في ريف مدينة منبج، أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.ووصفت الهجوم بأنه "غير مسؤول وأسبابه مجهولة".من جهتها، رفضت "قسد" تصريحات وزارة الدفاع السورية حول تعرض نقاطها لهجوم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن "قواتنا تستخدم حقها بالدفاع المشروع بعد هجمات دير حافر (...) فصائل غير منضبطة تواصل استفزازتها في مناطق التماس في دير حافر".وأكدت "قسد" ضرورة احترام التهدئة. (سكاي نيوز)