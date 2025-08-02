خطة بريطانية لإجلاء أطفال فلسطينيين

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أفادت صحيفة ذا أن حكومة المتحدة تعمل على خطة لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل فلسطيني من ، يعانون من أمراض وإصابات خطيرة، لتلقّي العلاج في مستشفيات هيئة (NHS).وبحسب الصحيفة، سيتم الإعلان رسميًا عن هذه الخطط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يُمنح الأطفال وأُسرهم حق الدخول إلى بشكل مؤقت لتلقّي الرعاية الطبية الطارئة، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.