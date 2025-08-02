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خطة بريطانية لإجلاء أطفال فلسطينيين

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:20
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أفادت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة تعمل على خطة لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل فلسطيني من قطاع غزة، يعانون من أمراض وإصابات خطيرة، لتلقّي العلاج في مستشفيات هيئة الصحة الوطنية (NHS).
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وبحسب الصحيفة، سيتم الإعلان رسميًا عن هذه الخطط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يُمنح الأطفال وأُسرهم حق الدخول إلى الأراضي البريطانية بشكل مؤقت لتلقّي الرعاية الطبية الطارئة، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.
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