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عربي-دولي

سماء سوتشي تشهد ليلة حمراء.. حريق هائل يلتهم مستودع نفط بعد هجوم أوكراني (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:46
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 اندلع حريق هائل فجر الأحد داخل مستودع نفط في منطقة "أدلر" بمدينة سوتشي الروسية، عقب تعرّضه لهجوم مباشر بطائرات مسيّرة هجومية أوكرانية، وفق ما أفاد به الحاكم المحلي فينيامين كوندراتييف.
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وفي منشور عبر "تليغرام"، أوضح كوندراتييف أن أكثر من 120 عنصرًا من فرق الإطفاء يشاركون في جهود السيطرة على الحريق الضخم، مؤكدًا أن الهجوم سبّب أضرارًا كبيرة في منشآت التخزين.

وعلى خلفية الحادث، أعلنت "هيئة الطيران المدني" الروسية "روسافياتسيا" تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار سوتشي الدولي كإجراء احترازي لضمان سلامة حركة الطيران.

 
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