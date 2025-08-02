سماء سوتشي تشهد ليلة حمراء.. حريق هائل يلتهم مستودع نفط بعد هجوم أوكراني (فيديو)

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وفي منشور عبر " "، أوضح كوندراتييف أن أكثر من 120 عنصرًا من فرق الإطفاء يشاركون في جهود السيطرة على الحريق الضخم، مؤكدًا أن الهجوم سبّب أضرارًا كبيرة في منشآت التخزين.وعلى خلفية الحادث، أعلنت "هيئة الطيران المدني" الروسية "روسافياتسيا" تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار سوتشي الدولي كإجراء احترازي لضمان سلامة .