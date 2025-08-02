زلزال يضرب نيويورك.. هذه قوته

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ضرب زلزال بقوة 3.0 ، وفق ما أفاد (EMSC).وأشارت التقارير إلى أن الزلزال وقع على بُعد 18 كيلومترًا نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة، وعلى بُعد 13 كيلومترًا ، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات. وفي وقت سابق، سُجِّل زلزال بقوة 5.7 درجة في . كما سُجِّل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل . (روسيا اليوم)