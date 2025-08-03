عائلات المحتجزين تقود احتجاجات في تل أبيب للضغط نحو صفقة تبادل

Advertisement

دعا آلاف المتظاهرين في وقت متأخر من يوم السبت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، الذين ما زالوا محتجزين في .ونقلت صحيفة "تايمز أوف " عن شقيق إفيتار ديفيد، البالغ من العمر 24 عاما، في قوله إن حركة تستخدم الأسرى "كتجارب جوع حية".وكان فيديو لحماس يظهر ديفيد وهو يعاني من نحافة شديدة، قد تم نشره بموافقة عائلته في وقت سابق من يوم السبت.ويظهر المقطع الذي تبلغ مدته ما يقرب من خمس دقائق الشاب البالغ من العمر 24 عاما في نفق ضيق، وهو يجبر على حفر ما يوصف بأنه "قبره الخاص". ويروي الأيام التي قضاها خلال شهر يوليو عندما كان يعطى الفول أو العدس فقط أو لا شيء على الإطلاق ليأكله.ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خرج الناس أيضا إلى الشوارع في مدن أخرى في إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن عدد المشاركين كان من أعلى الأعداد في الأسابيع الأخيرة.ودعا إيلاي، شقيق إفيتار ديفيد، الحكومة وقادة العالم، وخاصة الرئيس الأميركي ، لتأمين إطلاق سراح المحتجزين "بأية وسيلة ضرورية"، وفقا للصحيفة.ووفقا لإسرائيل فإنه لا يزال هناك 50 محتجزا من قبل حماس ومجموعات أخرى. ويقال إن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة. وتعتبر جهود أشهر لتحقيق وقف لإطلاق النار من خلال المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، قد فشلت جميعها تقريبا في الوقت الحالي. (العربية)