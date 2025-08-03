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عربي-دولي

قبل أيام من مهلة ترامب.. أوكرانيا تصعّد ضرباتها في عمق روسيا

Lebanon 24
03-08-2025 | 01:27
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في تصعيد لافت للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، كثّفت القوات الأوكرانية هجماتها بطائرات مسيّرة على البنية التحتية العسكرية والمدنية داخل الأراضي الروسية، فيما يقترب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب للكرملين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف.
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فجر الأحد، اندلع حريق ضخم في مستودع نفط بمنطقة "أدلر" في سوتشي، إثر ضربة أوكرانية بطائرات مسيّرة، بحسب السلطات الروسية. وأُجبر أكثر من 120 عنصر إطفاء على التدخل لاحتواء الحريق، فيما توقفت الرحلات الجوية في مطار المدينة كإجراء احترازي.

سلسلة الهجمات شملت كذلك مناطق أخرى، أبرزها فورونيج، حيث تحدثت السلطات عن سقوط حطام طائرات مسيّرة تسبب بحرائق في مبانٍ ومنازل، إلى جانب تسجيل أضرار مادية في مركبات خاصة. وفي مناطق ريازان وسامارا وبينزا، أُبلغ عن انفجارات، حرائق، وتعليق مؤقت للاتصالات والرحلات الجوية، مع تأكيد مقتل مدني واحد في نوفوكويبيشيفسك نتيجة سقوط طائرة مسيّرة معترَضة.

أما في شبه جزيرة القرم، فقد تم إغلاق جسر كيرتش الحيوي لأكثر من خمس ساعات، وسط تقارير عن انفجارات في فيودوسيا وكيرتش.
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