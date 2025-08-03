في أميركا.. رجل هدّد مسؤولين بالقتل

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عثرت الشرطة الأميركية في ولاية تينيسي على 14 عبوة ناسفة بدائية الصنع داخل منزل رجل هدّد سابقًا باستهداف مسؤولين وموظفين أمنيين، في حادثة أعادت المخاوف بشأن التطرف المحلي.وبحسب بيان مكتب شرطة ، فقد داهمت قوات إنفاذ القانون منزل كيفن وايد (54 عامًا) في بلدة أولد ، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من مدينة تشاتانوغا، لتنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحقه عقب تهديدات وُجّهت إلى مسؤولين عموميين وضباط شرطة في .خلال عملية الاعتقال، لاحظ الضباط وجود "جسم مشتعل" في غرفة النوم حيث تم العثور على المشتبه به، ما دفعهم إلى إخلاء المنزل واستدعاء خبراء المتفجرات. وبعد تفتيش دقيق، تبيّن وجود 14 عبوة ناسفة معدّة يدوياً، دون أن ينفجر أي منها.وبحسب السلطات، وُجّهت إلى أونيل 11 تهمة بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، نظرًا لتواجد تسعة ضباط وشخصين آخرين داخل المنزل لحظة محاولة التفجير. كما يواجه 14 تهمة إضافية بحيازة أسلحة محظورة، وتهمة حيازة مواد ومكونات تُستخدم في تصنيع المتفجرات.