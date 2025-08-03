بن غفير يتقدمهم.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل| ترجمة قدس: وزير الأمن القومي في الاحتلال "إيتمار بن غفير" يقتحم المسجد الأقصى المبارك في هذه الأثناء. pic.twitter.com/ZAVfPUTZ9V
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2025
عاجل| ترجمة قدس: وزير الأمن القومي في الاحتلال "إيتمار بن غفير" يقتحم المسجد الأقصى المبارك في هذه الأثناء. pic.twitter.com/ZAVfPUTZ9V
بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/FCmxEwQ6ON
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2025
بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/FCmxEwQ6ON