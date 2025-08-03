بن غفير يتقدمهم.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت تقارير فلسطينية عن قيام ، باقتحام في ، صباح الأحد.

عاجل| ترجمة قدس: وزير في "إيتمار " يقتحم المبارك في هذه الأثناء. pic.twitter.com/ZAVfPUTZ9V — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2025 Advertisement

وذكرت التقارير أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى جاء تزامناً مع قيام مستوطنين إسرائيليين باقتحامات مماثلة لباحات المسجد منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوضحت التقارير أن المستوطنين الذين دخلوا "الأقصى"، أدوا طقوساً تلموذية منها السجود الملحمي والغناء وذلك في ذكرى "خراب الهيكل".