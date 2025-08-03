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بن غفير يتقدمهم.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

Lebanon 24
03-08-2025 | 02:00
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أفادت تقارير فلسطينية عن قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى في القدس، صباح الأحد.
 
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وذكرت التقارير أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى جاء تزامناً مع قيام مستوطنين إسرائيليين باقتحامات مماثلة لباحات المسجد منذ ساعات الصباح الأولى.
 
وأوضحت التقارير أن المستوطنين الذين دخلوا "الأقصى"، أدوا طقوساً تلموذية منها السجود الملحمي والغناء وذلك في ذكرى "خراب الهيكل".
 
 

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