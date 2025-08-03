تقرير "Forbes ": عشر قوى خارجية تسعى لتحقيق رؤى مختلفة لمستقبل سوريا

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وبحسب المجلة، "في قلب الحدث، يجلس الشرع، القائد السابق لهيئة تحرير الشام، الذي غيّر هويته من جهادي إلى رجل دولة براغماتي. وبعد دراسة نموذج حكمه في إدلب مقارنة بنماذج الحكم السورية الأخرى، تبين أنه يجسد أيديولوجية "هجينة" وليس موقفًا سياسيًا عمليًا بحتًا. وتسيطر حكومته، التي اعترفت بها واشنطن بعد رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب في تموز 2025، على دمشق ومعظم المدن الرئيسية. إلا أن السيطرة لا تعني الاستقرار. فقد قُتل أكثر من 1500 علوي خلال 72 ساعة في آذار، بينما خلّفت اشتباكات السويداء في تموز مئات القتلى، كاشفةً هشاشة وعد الشرع بحماية الأقليات".وتابعت المجلة، "ما يريده الشرع هو دولة سورية مركزية تحت سيطرته، وتتمتع بالاعتراف الدولي والقدرة على الوصول إلى الأصول المجمدة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار. والهدف هو تعزيز نفوذه وتأمين تفوقه العسكري، قبل أن يُعيد وكلاؤه الإقليميون تنظيم صفوفهم. وبسبب افتقاره إلى قوة واسعة النطاق ومنضبطة ومدربة، يسعى إلى دمج مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية تحت قيادته المباشرة لتعزيز قوته العسكرية. تتطلب تكلفة إعادة الإعمار، التي تتراوح بين 250 و500 مليار دولار، مشاركة غربية وخليجية، مما يُجبره على تغيير توجهه البراغماتي. مع ذلك، لن تتدفق الأموال دون استقرار في البلاد. وتحت قيادة الشرع، قد تدفع الأقليات ثمنًا أعلى لهذا الاستقرار".وبحسب المجلة، "وقّعت قوات سوريا الديمقراطية، التي يبلغ عدد مقاتليها نحو 100 ألف مقاتل، اتفاقية اندماج مع دمشق في آذار 2025. وتستمد إيراداتها من إنتاج النفط من حقول تنتج حوالي 80 ألف برميل يوميا بحلول عام 2025، وهو انخفاض حاد عن إنتاج سوريا قبل الحرب والذي بلغ حوالي 385 ألف برميل يوميا في عام 2010، بسعر يقدر بنحو 30 دولارا للبرميل. من الناحية الأيديولوجية، تنبع قوات سوريا الديمقراطية من نظام كونفدرالي ديمقراطي، يفرض 40% من القيادات النسائية والتعددية العلمانية، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع النموذج الهجين المحافظ الذي تتبناه هيئة تحرير الشام".وتابعت المجلة، "تسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على نموذج الحكم الأوسع للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، ولا تسعى إلى الفيدرالية بل إلى الحكم الذاتي داخل سوريا. وهذا يعني الحفاظ على هيكلهم العسكري مع حماية التجربة الاجتماعية المتعددة الأعراق والأديان للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا والتي تعطي الأولوية لحقوق المرأة والمبادئ الطائفية. بعد خسارة 11 ألف مقاتل في هزيمة داعش، ترى القوة التي يقودها الأكراد في الحكم الذاتي حمايةً وجوديةً من العدوان التركي، والجهادية السلفية، والأغلبية العربية. إن الخيانات التاريخية الملموسة التي ارتكبها الفاعلون المحليون والدوليون هي التي تدفعهم إلى الإصرار على الضمانات الدستورية".وبحسب المجلة، "تسعى الأقليات الرئيسية الأخرى في سوريا، الدروز (3-5%)، والعلويون (10-12%)، والمسيحيون (5-10%)، إلى الحصول على ضمانات ضد الأعمال الانتقامية، وتميل إلى التشرذم في حال عدم تلبية مطالبها. ويسعى الدروز إلى حماية ذاتية في السويداء، ويطالب العلويون بضمانات أمنية، بينما يسعى المسيحيون إلى تمثيل مؤسساتي. دوافعهم هي البقاء الوجودي، معتبرين أن ضعف الدولة المركزية يحمي مصالحهم الطائفية أكثر من هيمنة هيئة تحرير الشام. إن الصدمة الجماعية الناجمة عن العنف الطائفي تجعل الحكم السلفي المركزي مرعبًا في غياب الحماية الصارمة".بحسب المجلة، "تسعى عشر قوى خارجية مهمة إلى تحقيق رؤى مختلفة لسوريا، وكل منها مدعومة باستثمارات ضخمة وخطوط حمراء متضاربة. بالنسبة للولايات المتحدة، إن عملية انتقالية منظمة تمنع عودة داعش مع الحفاظ على النفوذ المضاد لإيران. وتستعد واشنطن لتقليص وجودها من ثماني قواعد إلى قاعدتين، وتسعى إلى انتقال مُنظّم إلى حكومة الشرع مع الحفاظ على نفوذ قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش وإيران. لقد استثمرت مليارات الدولارات في الحملة ضد تنظيم داعش، وهو جزء ضئيل مما كان من الممكن أن تحققه لولا قوات سوريا الديمقراطية كحلفاء محليين".وتابعت المجلة، "اما تركيا فهدفها القضاء التام على الحكم الذاتي الكردي، وتفكيك قوات سوريا الديمقراطية إلى وحدات فردية. فبالنسبة لأنقرة، يُمثل ارتباط حزب العمال الكردستاني بوحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) تهديدًا مُفترضًا لأمنها القومي. أما فرنسا فتسعى إلى عملية انتقالية شاملة في مرحلة ما بعد الأسد، مع التركيز على حقوق الأقليات (مثل المسيحيين) والاستقرار. فقد استوعبت باريس أكثر من 80 ألف لاجئ سوري، وتخشى موجة هجرة أخرى قد تُعزز مكاسب اليمين المتطرف الانتخابية. وتتوافق مخاوف الهجرة مع سياساتها، بما في ذلك تعليق طلبات اللجوء بعد سقوط الأسد".وأضافت المجلة، "من جانبها، تسعى المملكة المتحدة إلى انتقال شامل نحو الاستقرار والأمن، مع دعم ثابت للشرعية على الرغم من العنف الطائفي. فإذا أصبحت سوريا ملاذاً للتطرف، فإن المملكة المتحدة قد تواجه تكاليف مكافحة الإرهاب التي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. بالنسبة لروسيا، هدفها الحفاظ على القواعد العسكرية والنفوذ بغض النظر عمن يحكم دمشق. توفر قاعدتا طرطوس وحميميم على موسكو مليارات الدولارات سنويًا مقارنةً باستعراض قوتها انطلاقًا من الأراضي الروسية. ورغم تراجع نفوذ موسكو، تحتفظ موسكو بآلاف الأفراد في طرطوس وحميميم. أما إيران، فهدفها الحفاظ على ممر بري لحزب الله، حتى في ظل وجود ضعيف. فبعد سقوط الأسد، انقطع ممر إيران لحزب الله، لكن طهران تبحث عن بدائل عبر الفصائل المتبقية".وبحسب المجلة، "أما ، فتريد سوريا ضعيفة إلى الأبد وغير قادرة على شن تهديدات تقليدية. إن القيمة الاستراتيجية لمرتفعات الجولان تتطلب ضمان عدم قدرة أي جيش سوري موحد على تحدي الضم الذي تم في عام 1981. من جانبها، تدعم المملكة العربية الحكومة الجديدة التي يقودها السنة لمواجهة فلول إيران، بما يتماشى مع الاستراتيجية الإقليمية الأوسع. ويمثل تعهد المملكة بإعادة الإعمار بقيمة 6.4 مليار دولار استثمارًا جيوسياسيًا في مواجهة طموحات طهران الإقليمية. أما قطر، فتسعى إلى دعم إعادة الإعمار من خلال الاستثمارات في مجال الطاقة مع موازنة النفوذ ضد المنافسين. وتكشف صفقة الطاقة البالغة قيمتها 7 مليارات دولار والتي تم توقيعها في أيار 2025 عن مصالح اقتصادية، في حين أن الحفاظ على النفوذ قد يعارض التوسع الروسي والصيني".وتابعت المجلة، "تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى إقامة صفقات الموانئ والبنية التحتية لدمج سوريا في التجارة الإقليمية بعد سقوط الأسد. ويتطلب دور دبي كمركز تجاري إقليمي شبكات لوجستية مستقرة. وتمهد صفقة ميناء موانئ دبي العالمية، البالغة قيمتها 800 مليون دولار، الطريق للإمارات نحو اندماج سوريا في الأسواق العالمية. وعلى عكس المخاوف الأيديولوجية السعودية، فإن الإمارات العربية المتحدة تقبل أي حكومة توفر الاستقرار التجاري. أما الصين، فتنتظر عقود إعادة الإعمار مع تجنب الصراعات الحالية. ترى مبادرة الحزام والطريق الصينية في إعادة إعمار سوريا، التي تتراوح تكلفتها بين 250 و400 مليار دولار، فرصةً للأجيال المقبلة. وفي ظل عدم وجود أعباء تاريخية، وفي ظل وجود تجارة بقيمة 500 إلى 600 مليار دولار في على المحك، فإن مبدأ عدم التدخل الذي تنتهجه الصين يسمح لها بالتعامل مع كل الأطراف دون قيود أيديولوجية".