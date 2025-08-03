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عربي-دولي

مؤشرات خطيرة.. هل تستأنف إسرائيل حربها على إيران؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:11
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قال مسؤول عسكري إيراني كبير يوم السبت إنه تمت الموافقة على خطة وطنية جديدة لتدريب الدفاع المدني والاستعداد للملاجئ، وذلك بعد أيام قليلة من تحذير وسائل الإعلام الإسرائيلية من حرب محتملة أخرى مع طهران، حسب موقع "إيران انترناشونال"
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وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي إن "التوجيه الجديد يحدد مسؤوليات الهيئات التنفيذية في بناء وإدارة الملاجئ والمساكن الطارئة".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية يوم الخميس، والذي نقل عن محللين تحذيرهم من أن إيران وإسرائيل تستعدان لجولة أخرى من القتال على الرغم من وقف إطلاق النار في صراعهما الذي استمر 12 يوما في حزيران.
 
وحسب الموقع، تأتي التوجيهات الجديدة للدفاع المدني في الوقت الذي تواجه فيه السلطات الإيرانية انتقادات بسبب تعرض البلاد للغارات الجوية.

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