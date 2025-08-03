مؤشرات خطيرة.. هل تستأنف إسرائيل حربها على إيران؟

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قال مسؤول عسكري إيراني كبير يوم السبت إنه تمت الموافقة على خطة وطنية جديدة لتدريب الدفاع المدني والاستعداد للملاجئ، وذلك بعد أيام قليلة من تحذير من حرب محتملة أخرى مع ، حسب موقع " انترناشونال"وقال رئيس العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم إن "التوجيه الجديد يحدد مسؤوليات الهيئات التنفيذية في بناء وإدارة الملاجئ والمساكن الطارئة".ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير بثته القناة 12 يوم الخميس، والذي نقل عن محللين تحذيرهم من أن إيران وإسرائيل تستعدان لجولة أخرى من القتال على الرغم من وقف إطلاق النار في صراعهما الذي استمر 12 يوما في حزيران.