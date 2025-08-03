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عربي-دولي
الرئيس الأوكراني يُقيل اثنين من كبار المسؤولين بقضية فساد عسكري
Lebanon 24
03-08-2025
|
03:25
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وقع
فلاديمير
زيلينسكي
مرسوما يقضي بطرد اثنين من كبار المسؤولين الإقليميين على خلفية الفساد في شراء الطائرات بدون طيار.
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ووفقا للوثيقة، تم طرد
سيرغي
غايداي من منصب إدارة منطقة موكاتشيفو الواقعة في مقاطعة ما وراء الكربات، وأندريه يورتشينكو من منصب
رئيس الإدارة
العسكرية لمدينة روبيجانسكي.
يوم أمس، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في
أوكرانيا
عن اعتقال نائب في
البرلمان
الأوكراني بتهمة المشاركة في مخطط فساد واسع النطاق يتضمن شراء طائرات بدون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية للقوات المسلحة
الأوكرانية
بأسعار مبالغ فيها؛ ومعه في القضية تم توجيه التهمة لرؤساء الإدارات العسكرية المحلية وبعض العسكريين.
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، يجري الحديث هنا عن احد نواب البرلمان عن حزب خادم الشعب- أليكسي كوزنيتسوف.
ويجدر الذكر أنه يتم بشكل
دوري
انتشار أنباء عن فضائح فساد في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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