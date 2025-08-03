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عربي-دولي

مسؤول أميركي: الوضع في غزة "كارثي"

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:05
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قال السيناتور الأميركي كريس فان هولين إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة انتقلت من كونها مروعة إلى جحيم على الأرض، مشيراً إلى أنَّ الأطفال هناك يتضورون جوعاً، فيما سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة الشاملة.
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ودعا فان هولين حكومة بنيامين نتنياهو إلى السماح فوراً باستئناف نظام توزيع المساعدات بقيادة الأمم المتحدة، محذرا من أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير أو العراقيل.
 
وكان نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد دعوا لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة "بحسن نية وبأسرع وقت"، مطالبين بتوسيع نطاق المساعدات في القطاع.

ونقلت مجلة "ذا أتلانتك" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع في غزة.

وأضاف المسؤولون، أن ترامب يعتقد أن الأهداف العسكرية بغزة تحققت ونتنياهو يواصل الحرب حفاظاً على سلطته.
 
 
 
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