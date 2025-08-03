مسؤول أميركي: الوضع في غزة "كارثي"

قال السيناتور الأميركي كريس فان هولين إن الأزمة الإنسانية في انتقلت من كونها مروعة إلى جحيم على الأرض، مشيراً إلى أنَّ الأطفال هناك يتضورون جوعاً، فيما سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة الشاملة.

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ودعا فان هولين حكومة إلى السماح فوراً باستئناف نظام توزيع المساعدات بقيادة ، محذرا من أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير أو العراقيل.

وكان نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد دعوا لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة "بحسن نية وبأسرع وقت"، مطالبين بتوسيع نطاق المساعدات في القطاع.



ونقلت مجلة "ذا أتلانتك" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن يعتقد أن رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الصراع في غزة.



وأضاف المسؤولون، أن يعتقد أن الأهداف العسكرية بغزة تحققت ونتنياهو يواصل الحرب حفاظاً على سلطته.