29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كوريا الشمالية تحيي ذكرى التحرير: تمجيد الأسلاف وتثبيت الولاء للزعيم الحالي
Lebanon 24
03-08-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت
كوريا الشمالية
ذكرى اقتراب مرور 80 عامًا على تحرير
شبه الجزيرة
الكورية
من الحكم الاستعماري الياباني (1910 – 1945)، عبر تمجيد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ، والدعوة إلى تجديد الولاء لحفيده الزعيم الحالي
كيم جونغ أون
، في تكرار للخطاب الوطني الذي يربط الماضي الثوري بالحاضر السياسي.
Advertisement
في افتتاحية لصحيفة رودونغ سينمون، الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، وُصف كيم إيل سونغ بـ"البطل الأسطوري" و"الوطني التاريخي".
الصحيفة لم تكتفِ بإبراز تاريخ الجد، بل انتقلت بسلاسة إلى مدح حفيده، الزعيم الحالي، مشددة على أن "روح
الاستقلال
والنضال التي جسّدها كيم إيل سونغ ما زالت حيّة بقيادة
كيم جونغ
أون".
وركز المقال على المشهد الرمزي الذي جسّده كيم جونغ أون عام 2019 حين امتطى حصانه الأبيض صعودًا إلى جبل بايكدو المغطى بالثلوج، والذي يُعدّ موقعًا مقدّسًا في الرواية الرسمية الكورية الشمالية لولادة
الثورة
. هذا التوظيف للصور الرمزية والملاحم التاريخية هو امتداد للنهج الذي تتبعه الدولة لتكريس صورة القائد في سياق شبه أسطوري، يتجاوز السياسة إلى مستوى الطابع "القدري".
وفي مقال منفصل، دعت الصحيفة أيضًا إلى الولاء لكيم جونج أون، ووصفته بأنه "حضور مثل السماء، والذي يجب على الشعب أن يدعمه بكل قلبه وتفانيه".
مواضيع ذات صلة
الوكالة الرسمية: زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب عسكرية جديدة
Lebanon 24
الوكالة الرسمية: زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب عسكرية جديدة
03/08/2025 12:47:11
03/08/2025 12:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية يحترمان بلادنا مجددا خلاف ما كان الأمر عليه في السابق
Lebanon 24
ترامب: الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية يحترمان بلادنا مجددا خلاف ما كان الأمر عليه في السابق
03/08/2025 12:47:11
03/08/2025 12:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يحضر محاولة ثانية لتدشين سفينة حربية
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية يحضر محاولة ثانية لتدشين سفينة حربية
03/08/2025 12:47:11
03/08/2025 12:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: نخطط لبناء مدمرتين بزنة 5 آلاف طن للواحدة
Lebanon 24
زعيم كوريا الشمالية: نخطط لبناء مدمرتين بزنة 5 آلاف طن للواحدة
03/08/2025 12:47:11
03/08/2025 12:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
Lebanon 24
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
05:26 | 2025-08-03
03/08/2025 05:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شاحنتا وقود تدخلان غزة لأول مرة منذ 5 أشهر.. والكارثة مستمرة!
Lebanon 24
شاحنتا وقود تدخلان غزة لأول مرة منذ 5 أشهر.. والكارثة مستمرة!
05:23 | 2025-08-03
03/08/2025 05:23:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
Lebanon 24
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
05:23 | 2025-08-03
03/08/2025 05:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بن غفير يقتحم الحرم القدسي.. ويتحدى القواعد المعمول بها!
Lebanon 24
بن غفير يقتحم الحرم القدسي.. ويتحدى القواعد المعمول بها!
05:12 | 2025-08-03
03/08/2025 05:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
Lebanon 24
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
05:00 | 2025-08-03
03/08/2025 05:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:20 | 2025-08-02
02/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
13:00 | 2025-08-02
02/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:26 | 2025-08-03
هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته
05:23 | 2025-08-03
شاحنتا وقود تدخلان غزة لأول مرة منذ 5 أشهر.. والكارثة مستمرة!
05:23 | 2025-08-03
"شجار عنيف"؟.. هذه حقيقة ما حصل بين الأمير هاري وعمّه أندرو
05:12 | 2025-08-03
بن غفير يقتحم الحرم القدسي.. ويتحدى القواعد المعمول بها!
05:00 | 2025-08-03
زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي
04:50 | 2025-08-03
نائب حاكم دارفور ينتقد الدعم السريع ويصفها بأنها منعزلة
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 12:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 12:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 12:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24