لابيد يطالب بوقف الحرب في غزة فوراً: لا دعم شعبي ولا ثقة بالقيادة

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دعا زعيم إلى وقف العمليات العسكرية في غزة فورا، مشددا على أن لا تستطيع الاستمرار في حرب تفتقر إلى تأييد شعبي وثقة بقيادتها.وقال في منشور عبر منصة "إكس" إن الشعب لم يعد يدعم الحرب في غزة، معتبرا أن جميع الشروط الأساسية لخوضها باتت مفقودة، مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية وسرعة إطلاق سراح الأسرى.وكتب لابيد في منشوره: هناك شرط أساسي واحد دائما لحروب : الأغلبية، لا يمكن للدولة أن تخوض حربا إذا لم تقف الأغلبية إلى جانبها، ولم تؤمن بأهدافها، ولم تثق بقيادتها".وأضاف: "لا شيء من هذه الشروط موجود الآن، حان الوقت لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى". (روسيا اليوم)