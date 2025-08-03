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لابيد يطالب بوقف الحرب في غزة فوراً: لا دعم شعبي ولا ثقة بالقيادة

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:20
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دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وقف العمليات العسكرية في غزة فورا، مشددا على أن تل أبيب لا تستطيع الاستمرار في حرب تفتقر إلى تأييد شعبي وثقة بقيادتها.
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وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس" إن الشعب الإسرائيلي لم يعد يدعم الحرب في غزة، معتبرا أن جميع الشروط الأساسية لخوضها باتت مفقودة، مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية وسرعة إطلاق سراح الأسرى.

وكتب لابيد في منشوره: هناك شرط أساسي واحد دائما لحروب إسرائيل: الأغلبية، لا يمكن للدولة أن تخوض حربا إذا لم تقف الأغلبية إلى جانبها، ولم تؤمن بأهدافها، ولم تثق بقيادتها".
وأضاف: "لا شيء من هذه الشروط موجود الآن، حان الوقت لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى". (روسيا اليوم)


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