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عربي-دولي

نائب حاكم دارفور ينتقد الدعم السريع ويصفها بأنها منعزلة

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:50
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تحدى نائب حاكم إقليم دارفور ووالي ولاية وسط دارفور مصطفى تمبور، حكومة تحالف تأسيس التابعة لقوات الدعم السريع، بشأن مباشرتها مهامها من أي مدينة في الإقليم. ووصف الحكومة الموازية بأنها منعزلة وولدت ميتة.
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وقال تمبور إن الجيش السوداني يحظى بدعم غير مسبوق من الشعب السوداني.
وأضاف، في كلمة له في مهرجان اليوم الوطني لدعم القوات المسلحة السودانية، أن ذلك الدعم يجب أن يكون محفزاً للجيش لدحر قوات الدعم السريع.
من جهة أخرى واصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان زياراته الميدانية داخل العاصمة الخرطوم.
ونشر الإعلام الرسمي للجيش زيارته لمركز الامتحانات بجامعة النيلين التي استأنفت النشاط في مقراتها بالخرطوم.
وتأتي هذه الجولة امتدادًا لزيارةٍ سابقة أجراها البرهان يومَ الخميس الماضي إلى منطقتي عد بابكر والحاج يوسف بمحلية شرقَ النيل بولاية الخرطوم، حيث التقى بعددٍ من المواطنين العائدين إلى منازلهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية. (العربية)
 
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