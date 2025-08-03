نائب حاكم دارفور ينتقد الدعم السريع ويصفها بأنها منعزلة

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تحدى نائب حاكم إقليم دارفور ووالي ولاية وسط دارفور مصطفى تمبور، حكومة تحالف تأسيس التابعة لقوات الدعم السريع، بشأن مباشرتها مهامها من أي مدينة في الإقليم. ووصف الحكومة الموازية بأنها منعزلة وولدت ميتة.وقال تمبور إن الجيش السوداني يحظى بدعم غير مسبوق من الشعب السوداني.وأضاف، في كلمة له في مهرجان لدعم القوات المسلحة السودانية، أن ذلك الدعم يجب أن يكون محفزاً للجيش لدحر .من جهة أخرى واصل رئيس وقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان زياراته الميدانية داخل العاصمة الخرطوم.ونشر الإعلام الرسمي للجيش زيارته لمركز الامتحانات بجامعة النيلين التي استأنفت النشاط في مقراتها بالخرطوم.وتأتي هذه الجولة امتدادًا لزيارةٍ سابقة أجراها البرهان يومَ الخميس الماضي إلى منطقتي عد بابكر والحاج يوسف بمحلية شرقَ النيل بولاية الخرطوم، حيث التقى بعددٍ من المواطنين العائدين إلى منازلهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية. (العربية)