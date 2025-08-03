وجه الفرنسيّ تهمة الاعتداء الجنسيّ على قاصرين إلى ممرضة تبلغ من العمر 26 عاماً، كانت تعمل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى مونتروي بضواحي .

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كذلك، وُجهت إلى المرأة تهمة التقاط مشاهد تتضمّن طابعاً إباحياً مرتبطا بالأطفال ونشرها، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتعود وقائع القضية إلى شهري كانون الأول 2024 وكانون الثاني 2025، فيما تبين أن هناك رجل متورط بارتكاب الأفعال المشار إليها.

وكشفت إفادة السيدة أن ذاك الرجل لم يكن في وعيه حينما أقدم على أفعاله، مشيرة إلى أنها كانت على علاقة به وقد تم اتهامه بالتواطؤ معها على ارتكاب ما حصل.