زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي

قال (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.7 على مقياس ريختر هز جزر في ، اليوم الأحد.

Advertisement

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وحذرت الطوارئ الروسية من احتمال حدوث تسونامي في 3 مناطق بعد زلزال جديد في .