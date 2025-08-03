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عربي-دولي

زلزال قوي جديد يضرب كامتشاتكا.. وتحذير من تسونامي

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:00
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قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.7 على مقياس ريختر هز جزر كوريل في روسيا، اليوم الأحد.
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وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
 
وحذرت الطوارئ الروسية من احتمال حدوث تسونامي في 3 مناطق بعد زلزال جديد في كامتشاتكا.
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