بن غفير يقتحم الحرم القدسي.. ويتحدى القواعد المعمول بها!

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زار وزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير القدسي ، وقال إنه صلى هناك، في خطوة تُعدّ تحديًا صارخًا للقواعد المعمول بها في أحد أكثر المواقع حساسية في .وبموجب ترتيبات "الوضع الراهن" المعمول بها منذ عقود بين والسلطات الإسلامية، يدار الحرم القدسي من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، حيث يُسمح لليهود بزيارته ولكن يُمنعون من أداء الصلوات فيه.وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منظمة صغيرة تُدعى "إدارة جبل الهيكل" بن غفير وهو يقود مجموعة من المصلين داخل الحرم. كما ظهرت لقطات أخرى، تم تداولها عبر الإنترنت، تُظهره وهو يؤدي الصلاة، رغم أن لم تتمكن من التحقق من صحتها بشكل مستقل.يذكر أن بن غفير يُعد من أبرز الشخصيات السياسية التي تدعو إلى تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، وقد تكررت اقتحاماته للموقع منذ توليه منصبه، ما يزيد من التوترات في مدينة المحتلة.