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بن غفير يقتحم الحرم القدسي.. ويتحدى القواعد المعمول بها!

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:12
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زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الحرم القدسي يوم الأحد، وقال إنه صلى هناك، في خطوة تُعدّ تحديًا صارخًا للقواعد المعمول بها في أحد أكثر المواقع حساسية في الشرق الأوسط.
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وبموجب ترتيبات "الوضع الراهن" المعمول بها منذ عقود بين إسرائيل والسلطات الإسلامية، يدار الحرم القدسي من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، حيث يُسمح لليهود بزيارته ولكن يُمنعون من أداء الصلوات فيه.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها منظمة يهودية صغيرة تُدعى "إدارة جبل الهيكل" بن غفير وهو يقود مجموعة من المصلين داخل الحرم. كما ظهرت لقطات أخرى، تم تداولها عبر الإنترنت، تُظهره وهو يؤدي الصلاة، رغم أن رويترز لم تتمكن من التحقق من صحتها بشكل مستقل.

يذكر أن بن غفير يُعد من أبرز الشخصيات السياسية الإسرائيلية التي تدعو إلى تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، وقد تكررت اقتحاماته للموقع منذ توليه منصبه، ما يزيد من التوترات في مدينة القدس المحتلة.
 
(رويترز)
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