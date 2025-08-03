هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته

بعد تداول شائعات عن مُهاجمتها الرئيس السوريّ ، لأنّه رفض الظهور في برنامجها الحواريّ، قالت الإعلاميّة الزيّات إنّ هذه الأخبار عاريّة تماماً عن الصحة.

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وشددت الزيّات على أنه لم يجرِ أي تواصل بينها أو بين فريق إعداد البرنامج مع الرئيس السوريّ، وقالت: "لم يُطرح الأمر أصلًا كي يُرفض، فكيف تُبنى شائعة على واقعة غير موجودة؟". (ارم نيوز)