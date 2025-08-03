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عربي-دولي

هل هاجمت إعلاميّة لبنانيّة الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟.. هذا ما أوضحته

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:26
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بعد تداول شائعات عن مُهاجمتها الرئيس السوريّ أحمد الشرع، لأنّه رفض الظهور في برنامجها الحواريّ، قالت الإعلاميّة رابعة الزيّات إنّ هذه الأخبار عاريّة تماماً عن الصحة.
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وشددت الزيّات على أنه لم يجرِ أي تواصل بينها أو بين فريق إعداد البرنامج مع الرئيس السوريّ، وقالت: "لم يُطرح الأمر أصلًا كي يُرفض، فكيف تُبنى شائعة على واقعة غير موجودة؟". (ارم نيوز)
 
 
 
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