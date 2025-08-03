شاحنتا وقود تدخلان غزة لأول مرة منذ 5 أشهر.. والكارثة مستمرة!

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تواصلت صباح الأحد عمليات إدخال المساعدات من معبر رفح إلى ، حيث دخلت شاحنتان تحملان 107 أطنان من الوقود، في أول دفعة منذ خمسة أشهر، وفق ما أفادت به مراسلة "العربية".وأفادت مصادر محلية باصطفاف عشرات الشاحنات التابعة للهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة بانتظار الدخول، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن نقص حاد في الوقود والغذاء.وكانت في غزة قد حذرت مراراً من أن نقص الوقود يهدد استمرار عمل المستشفيات، ما اضطر الأطباء إلى تقنين الخدمات الطبية. وتشير تقارير إلى وفاة عشرات المدنيين بسبب الجوع، آخرهم سبعة أشخاص بينهم طفل خلال اليومين الماضيين.منذ آذار الماضي، قلّصت إدخال الوقود إلى القطاع كجزء من سياسة الضغط على حركة لإطلاق سراح الرهائن، ما دفع وكالات للتحذير من كارثة إنسانية واعتبار الإسقاطات الجوية غير كافية، مطالبة بتسهيل إدخال المساعدات براً.وبينما دخلت أكثر من 700 شاحنة وقود خلال هدنة كانون الثاني وشباط، لم تدخل سوى 35 شاحنة منذ حزيران، معظمها في تموز، بحسب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الضحايا جراء الإسرائيلية إلى 62 شهيدًا خلال 24 ساعة، فيما يكافح النازحون في شمال غزة من أجل البقاء وسط ندرة المساعدات.أما على صعيد الدعم الأميركي، فقد أثار الرئيس الجدل بتصريحاته عن حجم المساعدات الأميركية لغزة، التي أكد أنها بلغت 60 مليون دولار، بينما أفادت الخارجية الأميركية أن الرقم لا يتجاوز 30 مليوناً، منها فقط 3 ملايين صُرفت لصالح مؤسسة GHF، وهي شبكة توزيع غذائي مدعومة من وتل أبيب، تواجه انتقادات حادة وصعوبات تشغيلية في الميدان.