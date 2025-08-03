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عربي-دولي

شاحنتا وقود تدخلان غزة لأول مرة منذ 5 أشهر.. والكارثة مستمرة!

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:23
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تواصلت صباح الأحد عمليات إدخال المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت شاحنتان تحملان 107 أطنان من الوقود، في أول دفعة منذ خمسة أشهر، وفق ما أفادت به مراسلة "العربية".
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وأفادت مصادر محلية باصطفاف عشرات الشاحنات التابعة للهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة بانتظار الدخول، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن نقص حاد في الوقود والغذاء.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت مراراً من أن نقص الوقود يهدد استمرار عمل المستشفيات، ما اضطر الأطباء إلى تقنين الخدمات الطبية. وتشير تقارير إلى وفاة عشرات المدنيين بسبب الجوع، آخرهم سبعة أشخاص بينهم طفل خلال اليومين الماضيين.

منذ آذار الماضي، قلّصت إسرائيل إدخال الوقود إلى القطاع كجزء من سياسة الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن، ما دفع وكالات الأمم المتحدة للتحذير من كارثة إنسانية واعتبار الإسقاطات الجوية غير كافية، مطالبة بتسهيل إدخال المساعدات براً.

وبينما دخلت أكثر من 700 شاحنة وقود خلال هدنة كانون الثاني وشباط، لم تدخل سوى 35 شاحنة منذ حزيران، معظمها في تموز، بحسب وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية إلى 62 شهيدًا خلال 24 ساعة، فيما يكافح النازحون في شمال غزة من أجل البقاء وسط ندرة المساعدات.

أما على صعيد الدعم الأميركي، فقد أثار الرئيس دونالد ترامب الجدل بتصريحاته عن حجم المساعدات الأميركية لغزة، التي أكد أنها بلغت 60 مليون دولار، بينما أفادت الخارجية الأميركية أن الرقم لا يتجاوز 30 مليوناً، منها فقط 3 ملايين صُرفت لصالح مؤسسة GHF، وهي شبكة توزيع غذائي مدعومة من واشنطن وتل أبيب، تواجه انتقادات حادة وصعوبات تشغيلية في الميدان.
 
(العربية)
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