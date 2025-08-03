في عيد ميلادها... رسالة من ولي العهد الأردنيّ لابنته هذا مضمونها

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ونشر ولي العهد الأردني عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" رسوماتٍ تعبّر عن مشاعره الأبوية، تحمل توقيع الأميرة الصغيرة، وكتب عليها: " احفظها لي بعينك التي لا تنام، فهي أكبر نعمك علي وأجملها.. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان". هنأ ولي الأمير ، طفلته الأميرة إيمان بعيد ميلادها الأول.ونشر ولي العهد الأردني عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" رسوماتٍ تعبّر عن مشاعره الأبوية، تحمل توقيع الأميرة الصغيرة، وكتب عليها: " احفظها لي بعينك التي لا تنام، فهي أكبر نعمك علي وأجملها.. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان".

وكان ولي العهد، رزق بالأميرة إيمان في 3 آب 2024، بعد قرابة عام من زواجه من الأميرة رجوة الحسين. (العربية)