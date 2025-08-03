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عربي-دولي

في عيد ميلادها... رسالة من ولي العهد الأردنيّ لابنته هذا مضمونها

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:48
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هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، طفلته الأميرة إيمان بعيد ميلادها الأول. 
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ونشر ولي العهد الأردني عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" رسوماتٍ تعبّر عن مشاعره الأبوية، تحمل توقيع الأميرة الصغيرة، وكتب عليها: "يا رب احفظها لي بعينك التي لا تنام، فهي أكبر نعمك علي وأجملها.. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان". 
 
وكان ولي العهد، رزق بالأميرة إيمان في 3 آب 2024، بعد قرابة عام من زواجه من الأميرة رجوة الحسين. (العربية) 
 
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