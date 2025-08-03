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عربي-دولي

الخارجيّة السعوديّة تُدين إقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

Lebanon 24
03-08-2025 | 06:16
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بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيليّ إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، أدانت وزارة الخارجيّة السعوديّة "الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي الحكومة الإسرائيليّة بحقّ المسجد الأقصى"، وأكّدت أنّها " تُؤجج المواجهة في المنطقة".
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وطالبت الخارجية الأميركيّة "المجتمع الدولي بوقف ممارسات المسؤولين الإسرائيليين المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام في المنطقة". (روسيا اليوم)
 
 
 
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