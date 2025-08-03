الخارجيّة السعوديّة تُدين إقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

بعد اقتحام وزير الإسرائيليّ إيتمار بن غفير ، أدانت وزارة الخارجيّة السعوديّة "الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي الحكومة الإسرائيليّة بحقّ "، وأكّدت أنّها " تُؤجج المواجهة في المنطقة".

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وطالبت الخارجية الأميركيّة " بوقف ممارسات المسؤولين الإسرائيليين المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام في المنطقة". (روسيا اليوم)